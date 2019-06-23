В ЦИК Турции рассказали, когда утвердят нового мэра Стамбула

Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019

© BULENT KILIC Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019

АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Новый мэр Стамбула, повторные выборы которого прошли в воскресенье, будет утвержден после рассмотрения апелляций, заявил председатель ЦИК Турции Сади Гювен.

По итогам обработки 99% бюллетеней Экрем Имамоглу набирает на перевыборах мэра Стамбула 54,0% голосов, его основной соперник, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер Бинали Йылдырым - 45,1% голосов. Йылдырым и Эрдоган уже поздравили Имамоглу с победой на выборах.

"Выборы закончены, они прошли спокойно. Все бюллетени добавлены в систему, в ближайшее время результаты будут обнародованы. Когда закончится процесс рассмотрения апелляций, новому мэру будет выдан мандат", - сказал Гювен журналистам.