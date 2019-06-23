Боевики в Сирии за сутки нарушили режим перемирия в семи населенных пунктах

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо. Архивное фото

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Боевики за сутки нарушили режим прекращения огня в семи населенных пунктах Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Икко (дважды), Сафсафа, Мамухия, Кинсибба, Раша и Кара-Джагез провинции Латакия, Эль Аси провинции Хама", - говорится в сообщении.