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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики в Сирии за сутки нарушили режим перемирия в семи населенных пунктах

Вчера, 22:17
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкЗдания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо
© NewsTeam
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Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Боевики за сутки нарушили режим прекращения огня в семи населенных пунктах Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Икко (дважды), Сафсафа, Мамухия, Кинсибба, Раша и Кара-Джагез провинции Латакия, Эль Аси провинции Хама", - говорится в сообщении.
Бакин добавил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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