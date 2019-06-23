Суд Кувейта уточнил дату вынесения приговора по делу осужденной россиянки

ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Апелляционный суд Кувейта в воскресенье уточнил, что отложил вынесение приговора по делу осужденной на десять лет тюрьмы российской предпринимательницы Марии Лазаревой на 15 сентября, говорится в тексте решения суда, поступившем РИА Новости.

Ранее советник спикера Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров сообщал, что вынесение приговора перенесено на 11 сентября.

Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Лазареву к десяти годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления. Международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию. В начале мая суд постановил снять с россиянки обвинения, но разрешил освободить ее только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов), и Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до 1 миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов).

"Суд решил отложить слушания до воскресенья, 15 сентября 2019 года, по ходатайству защиты третьего ответчика Саида Дашти и четвертого ответчика Марии Лазаревой для предоставления документов", - отмечается в тексте решения.

Ранее Лазарева сообщила РИА Новости, что будет обжаловать приговор в третьей по счету инстанции - кассационном суде, если апелляционный суд не снимет с нее окончательно всех обвинений. Она отметила, что за все полтора года с начала процесса только сейчас ей разрешили защищать себя и пригласить свидетелей защиты, среди которых опытные иностранные эксперты, расследующие финансовые преступления.

Команда представляющих Лазареву юристов 12 июня обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам независимости судей и адвокатов с заявлением, в котором выразила обеспокоенность относительно беспристрастности участников процесса по делу россиянки. Обращение требует, чтобы спецдокладчик привлек в качестве ответчика государство Кувейт. Лазарева, которая является вице-президентом и управляющим директором компании KGLI, была задержана в ноябре 2017 года. Одновременно был арестован ее кувейтский партнер Саид Дашти. Обоим инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнение работ по созданию портового хаба. Однако, как утверждает защита, KGLI оказала данному управлению "ценные консультативные услуги в обмен на оплату, оговоренную в письменном соглашении".