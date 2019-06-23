Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T22:02Z
https://ria.ru/20190623/1555838444.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Суд Кувейта уточнил дату вынесения приговора по делу осужденной россиянки

Вчера, 22:01
1224
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Апелляционный суд Кувейта в воскресенье уточнил, что отложил вынесение приговора по делу осужденной на десять лет тюрьмы российской предпринимательницы Марии Лазаревой на 15 сентября, говорится в тексте решения суда, поступившем РИА Новости.
Ранее советник спикера Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров сообщал, что вынесение приговора перенесено на 11 сентября.
Башня Абрадж-Аль Бейт, Кувейт
3 июня, 21:02
В Кувейте отпустили под залог осужденную на десять лет россиянку Лазареву
Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Лазареву к десяти годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления. Международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию. В начале мая суд постановил снять с россиянки обвинения, но разрешил освободить ее только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов), и Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до 1 миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов).
"Суд решил отложить слушания до воскресенья, 15 сентября 2019 года, по ходатайству защиты третьего ответчика Саида Дашти и четвертого ответчика Марии Лазаревой для предоставления документов", - отмечается в тексте решения.
Ранее Лазарева сообщила РИА Новости, что будет обжаловать приговор в третьей по счету инстанции - кассационном суде, если апелляционный суд не снимет с нее окончательно всех обвинений. Она отметила, что за все полтора года с начала процесса только сейчас ей разрешили защищать себя и пригласить свидетелей защиты, среди которых опытные иностранные эксперты, расследующие финансовые преступления.
Кувейт. Архивное фото
6 февраля 2018, 06:45
Залог за арестованную в Кувейте россиянку чрезмерен, считают адвокаты
Команда представляющих Лазареву юристов 12 июня обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам независимости судей и адвокатов с заявлением, в котором выразила обеспокоенность относительно беспристрастности участников процесса по делу россиянки. Обращение требует, чтобы спецдокладчик привлек в качестве ответчика государство Кувейт. Лазарева, которая является вице-президентом и управляющим директором компании KGLI, была задержана в ноябре 2017 года. Одновременно был арестован ее кувейтский партнер Саид Дашти. Обоим инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнение работ по созданию портового хаба. Однако, как утверждает защита, KGLI оказала данному управлению "ценные консультативные услуги в обмен на оплату, оговоренную в письменном соглашении".
МИД России заявил 14 июня, что продолжит следить за делом освобожденной под залог в Кувейте россиянки для соблюдения ее законных прав и интересов, в том числе на защиту и медпомощь. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Кувейт в марте заявил, что обсудил с его властями ситуацию с Лазаревой и передал кувейтскому коллеге просьбу обеспечить ее законные права. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на переговорах с главой Нацсобрания Кувейта Марзуком Али аль-Ганимом в конце апреля просила внимательно отнестись к судьбе осужденной россиянки и рассмотреть возможность ее освобождения под залог.
001110
Обсудить 0
КувейтРоссияВ мире
Рекомендуем
Ситуация в Сирии
Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии
РИА
Новости
Посетители у Дворца земного спокойствия в Запретном городе в центре Пекина
Семья из Швейцарии хранила теннисные мячи в древней китайской вазе
Вид на Белый дом в Вашингтоне
СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая
Ученые сняли на видео гигантского кальмара
Ученые сняли на видео гигантского кальмара
Лента
новостей
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич допустил новые меры из-за ситуации в Грузии
Экологические проблемы – в центре повестки международного форума
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга
В Росгвардии рассказали подробности нападения на полицейских в Грозном
В Грозном мужчина с ножом напал на полицейских
МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
Сергей Приходько
Приходько: французский бизнес в РФ проявляет живой интерес к нацпроектам
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019
Победа оппозиции в Стамбуле не ослабит позиции Эрдогана, считает эксперт
Эксперт: победа оппозиции в Стамбуле может привести к досрочным выборам
В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
00:35Житель Башкирии убил трех и ранил еще двух человек
00:33Палестине хотят предоставить льготные кредиты для покрытия дефицита бюджета
Лента новостейМолния