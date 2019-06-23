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РИА Новости

Ученые сняли на видео гигантского кальмара

Вчера, 21:57
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американским исследователям из Национального управления океанических и атмосферных исследований удалось снять на видео гигантского кальмара в Мексиканском заливе. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.
Как сообщает Independent, запись была сделана на глубине 759 метров. Длина кальмара составляет примерно 3,7 метра, утверждают ученые.
На кадрах видно, как животное пытается обвить своими огромными щупальцами глубоководный аппарат, который светится в толще воды.
По словам исследователей, несмотря на размеры, моллюск вовсе не опасен.
"Гигантский кальмар действительно большой и, безусловно, необычный, с нашей человеческой точки зрения. Но если видео и рассказывает что-либо о его характере, так это то, что животное было удивлено своей ошибкой и отступило назад после удара о нечто несъедобное, что вначале показалось ему пищей", — рассказали ученые.
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