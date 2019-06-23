В Грозном мужчина с ножом напал на полицейских

ГРОЗНЫЙ, 23 июн — РИА Новости. В центре Грозного неизвестный ранил ножом двух полицейских, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чечне.

По данным ведомства, нападение произошло в 18:05 на улице Асланбека Шарипова, после того как сотрудник ГИБДД остановил машину Hyundai для проверки.

"Ответным огнем нападавший уничтожен. В автомобиле обнаружено и изъято гладкоствольное ружье", — говорится в сообщении.

Раненых сотрудников полиции доставили в больницу. Один из пострадавших — сотрудник Росгвардии, уточнили РИА Новости в профильном ведомстве.

"Благодаря быстрым, четким, грамотным и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии и МВД среди гражданского населения пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.

Как уточнили в Росгвардии, возвращаясь после несения службы, росгвардеец помог сотруднику полиции, на которого напал водитель автомобиля при проверке.

"Сотрудник Росгвардии, увидев происходящее, поразил из огнестрельного оружия злоумышленника и был ранен нападавшим", — сообщили в ведомстве.