Победа оппозиции в Стамбуле не ослабит позиции Эрдогана, считает эксперт

Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019

© BULENT KILIC Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019

АНКАРА, 23 июн - РИА Новости, Алена Палажченко. Победа кандидата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрема Имамоглу на повторных выборах мэра Стамбула не ослабит позиции президента страны Тайипа Эрдогана, заявил РИА Новости турецкий политолог, профессор университета Кахраманмараш Тогрул Исмаил.

По итогам обработки 99% бюллетеней Имамоглу набирает на прошедших в воскресенье перевыборах мэра Стамбула 54,0% голосов, его основной соперник, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер Бинали Йылдырым - 45,1% голосов. Йылдырым уже поздравил Имамоглу с победой на выборах.

"Оппозиция, конечно, может потребовать внеочередных президентских выборов. Но опыт Эрдогана даст ему возможность оставаться у власти и продолжить свой курс, если не будет никаких чрезвычайных происшествий. В то же время итоги муниципальных выборов должны мотивировать Эрдогана как лидера правящей партии на определенные реформы в ней - изменение руководящего состава, привлечение более молодых", - сказал Исмаил.

По его словам, Эрдоган в последнее время часто употребляет выражение "усталость металла", имея в виду усталость "старой гвардии" своей партии. "Эрдоган уже долго находится у власти, и, несмотря на критику, ему удавалось увеличивать свое преимущество перед оппозицией. Он может извлекать уроки, как делал это и раньше. Эрдоган - опытный политик, и он не потерял присущее ему политическое чутье. К тому же Турция уже перешла на президентскую систему, и муниципальные органы власти не имеют большого значения", - отметил собеседник агентства.

Он назвал итоги выборов мэра Стамбула победой демократии в Турции. "Почему были назначены повторные выборы? Мизерная разница между кандидатами в 13 тысяч голосов вызывала споры и сомнения, и тогда ЦИК решил пойти на перевыборы. В результате выиграла турецкая демократия", - добавил политолог.