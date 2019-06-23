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РИА Новости

В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни

Вчера, 21:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Девятнадцатилетняя девушка погибла в Вологодской области, спасая тонущего на озере ребенка, сообщило региональное СУ СК.
По данным следствия, трагедия произошла на озере Кубенское в Вологодском районе 21 июня.
"Из объяснений очевидцев следует, что погибшая отдыхала и купалась с семьей знакомого. Когда в водном канале, прорытом к озеру от деревни Алексино, стал тонуть ребенок, девушка помогла спасти его, но сама не выплыла", — отмечается в сообщении.
Правоохранители начали доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
30 мая, 10:05
Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку
Как сообщили в Институте истории и филологии Вологодского госуниверситета, погибшая девушка была студенткой вуза.
"Лиза была председателем студсовета института, играла в команде КВН, была необыкновенно активным, жизнерадостным, добрым и отзывчивым человеком", — отмечается в группе института в соцсети "ВКонтакте".
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