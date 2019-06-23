В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни

"Из объяснений очевидцев следует, что погибшая отдыхала и купалась с семьей знакомого. Когда в водном канале, прорытом к озеру от деревни Алексино, стал тонуть ребенок, девушка помогла спасти его, но сама не выплыла", — отмечается в сообщении.