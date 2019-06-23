В графике Путина на саммите G20 нет встречи с Зеленским

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В планах президента РФ Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Осаке на саммите "большой двадцатки", сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Зеленский намерен поехать в Осаку на саммит G20. По утверждению Климкина, там президент Украины намерен провести встречи, в том числе с Путиным.