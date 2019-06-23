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РИА Новости

В графике Путина на саммите G20 нет встречи с Зеленским

Вчера, 21:21
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В планах президента РФ Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Осаке на саммите "большой двадцатки", сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Зеленский намерен поехать в Осаку на саммит G20. По утверждению Климкина, там президент Украины намерен провести встречи, в том числе с Путиным.
Большая двадцатка в цифрах
28 ноября 2018, 12:26
"Большая двадцатка" в цифрах
"В графике нет", - сказал Песков.
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Большая двадцаткаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинОсака (город)Политика
Популярные комментарии
а Зеленский там с концертом будет? Приглашённой звездой.
23 июня, 21:36
VPVassya Pupkind
14130014
Само собой. Кто же в такой момент планирует просмотр цирковых номеров.
23 июня, 21:30
Кузьма Кузьмич
11120013
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