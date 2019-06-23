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РИА Новости

Йеменские мятежники атаковали с помощью дронов два саудовских аэропорта

Вчера, 21:19
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) объявили о нанесении ударов по саудовским аэропортам Джизан и Абха с помощью дронов, сообщает подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира".
Ранее сообщалось, что хуситы сбили разведывательный самолет арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.
Ситуация в Саудовской Аравии
17 июня, 23:23
Йеменские хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Как заявил представитель хуситов, нападение на саудовские аэропорты стало "ответом" на нанесенные коалицией авиаудары. По его словам, хуситы продолжат наносить удары по Саудовской Аравии.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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