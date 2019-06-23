Оппозиция в Судане согласилась с предложением Эфиопии по решению кризиса

ХАРТУМ, 23 июн - РИА Новости. Руководство суданских оппозиционных "Сил за свободу и перемены" официально заявило в воскресенье о согласии с предложением Эфиопии по распределению руководящих мест, что стало главным пунктом, заявила глава "Сил за свободу и перемены" Мирфет Хамед Ан-Ниль в ходе пресс-конференции после собрания оппозиции с посредником от Эфиопии.

"Силы за свободу и перемены официально уведомили эфиопского посредника и представителя от Африканского союза о согласии с предложением Эфиопии по распределению руководящих мест между военными и гражданскими", - сказала Ан-Ниль после переговоров в посольстве Эфиопии в Хартуме.