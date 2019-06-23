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РИА Новости

Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Вчера, 21:08
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КИЕВ, 23 июн - РИА Новости. Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Ранее Гриценко обвинил полицейских в избиении своего соратника в Виннице Комарницкого, который отказался быть понятым при изъятии у кого-то оружия.
"Сегодня остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины, Александра Комарницкого. Трагедия, которая июньским вечером произошла на улице нашего города ... Полиция побила Сашу до состояния, которое стало смертельным. За что? Только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел", - написал Гайструк на странице в Facebook.
Также сообщается, что партия "Гражданская позиция" требует жесткого и неотвратимого наказания, а также увольнения руководства областной Нацполиции.
"От министра (внутренних дел ред) Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленного увольнения руководства Нацполиции в Винницкой области", - написал Гриценко на странице в Facebook.
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