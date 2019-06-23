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РИА Новости

В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками

Вчера, 21:01
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
По его словам, инцидент произошел в 5.50 мск субботы в районе дома 80 по улице Ленина.
"Водитель автомобиля Volkswagen допустил наезд на девушку-пешехода, 1997 года рождения, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть в неустановленном месте", - сказал собеседник. Девушка получила травмы и была доставлена в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в областном ГИБДД.
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