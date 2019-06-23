В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.

По его словам, инцидент произошел в 5.50 мск субботы в районе дома 80 по улице Ленина.

"Водитель автомобиля Volkswagen допустил наезд на девушку-пешехода, 1997 года рождения, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть в неустановленном месте", - сказал собеседник. Девушка получила травмы и была доставлена в больницу.