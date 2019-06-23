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РИА Новости
Культура

Легендарному "Бэтмену" 30 лет: пять интересных фактов о фильме

Вчера, 22:05
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© предоставлено компанией "Каро-Премьер"Кадр из фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
Кадр из фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
© предоставлено компанией "Каро-Премьер"
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Легендарному фильму Тима Бертона "Бэтмен" исполнилось 30 лет, напоминает E!News.
Дуэт Майкла Китона в роли Бэтмена и Джека Николсона, сыгравшего злодея по имени Джокер, под "убойный" саундтрек от Принца, дал повод для такого количества перипетий и перерождений, что любой кинопроект позавидовал бы.
Несколько любопытных фактов о фильме:
Когда Майкл Китон пробовался на роль Бэтмена, фанаты резко возражали против его кандидатуры. Студия Warner Brothers получила 50 тысяч писем с жалобами в связи с утверждением его на главную роль.
Мэлу Гибсону тоже предлагали стать "Бэтменом", но он отказался из-за съемок в другом фильме.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Мэл Гибсон на фотосессии фильма Жана-Франсуа Рише "Кровный отец" в рамках 69-го Каннского кинофестиваля
Актер Мэл Гибсон на фотосессии фильма Жана-Франсуа Рише Кровный отец в рамках 69-го Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Мэл Гибсон на фотосессии фильма Жана-Франсуа Рише "Кровный отец" в рамках 69-го Каннского кинофестиваля
После того как Джек Николсон отказался от предложения сыграть Джокера, кинокомпания Warner Brothers обратилась с той же просьбой к Робину Уильямсу. Но его заинтересованность студия использовала только как повод уговорить Николсона. Этот эпизод так расстроил Уильямса, что тот отказался работать с Warner Brothers, пока студия не принесла свои извинения.
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковАмериканский актер Джек Николсон на XXIII Московском международном кинофестивале в Москве
Американский актер Джек Николсон на XXIII Московском международном кинофестивале в Москве
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Американский актер Джек Николсон на XXIII Московском международном кинофестивале в Москве
Майкл Китон в костюме "Бэтмена" ничего не слышал и позже признался, что клаустрофобия, которая начиналась у него, когда он надевал костюм, помогала ему войти в роль. "Я погружался внутрь себя, но именно таким и должен был быть мой персонаж - отрешенным", - объяснял он.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Майкл Китон на церемонии открытия 71-го Венецианского международного кинофестиваля у Дворца кино на острове Лидо
Актер Майкл Китон на церемонии открытия 71-го Венецианского международного кинофестиваля у Дворца кино на острове Лидо
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Майкл Китон на церемонии открытия 71-го Венецианского международного кинофестиваля у Дворца кино на острове Лидо
На роль Женщины-кошки претендовали Шер, Брук Шилдс и даже Мэрил Стрип, но Бертон решил, что она не подходит по возрасту. Роль главной героини в результате исполнила Мишель Пфайффер.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Мэрил Стрип на фотоколле перед показом фильма режиссера Филлиды Ллойд "Железная леди" (The Iron Lady) в рамках "Берлиенале-2012"
Актриса Мэрил Стрип на фотоколле перед показом фильма режиссера Филлиды Ллойд Железная леди (The Iron Lady) в рамках Берлиенале-2012
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Мэрил Стрип на фотоколле перед показом фильма режиссера Филлиды Ллойд "Железная леди" (The Iron Lady) в рамках "Берлиенале-2012"
Американский кинопродюсер Бенджамин Мельникер. Архивное фото
28 февраля 2018, 16:40Культура
В США умер продюсер фильмов про Бэтмена
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КультураМэл ГибсонМайкл КитонМишель ПфайфферКиноРобин УильямсТим БертонДжек Николсон
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