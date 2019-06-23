Легендарному "Бэтмену" 30 лет: пять интересных фактов о фильме

Кадр из фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

© предоставлено компанией "Каро-Премьер" Кадр из фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Легендарному фильму Тима Бертона "Бэтмен" исполнилось 30 лет, . Легендарному фильму Тима Бертона "Бэтмен" исполнилось 30 лет, напоминает E!News.

Дуэт Майкла Китона в роли Бэтмена и Джека Николсона, сыгравшего злодея по имени Джокер, под "убойный" саундтрек от Принца, дал повод для такого количества перипетий и перерождений, что любой кинопроект позавидовал бы.

Несколько любопытных фактов о фильме:

Когда Майкл Китон пробовался на роль Бэтмена, фанаты резко возражали против его кандидатуры. Студия Warner Brothers получила 50 тысяч писем с жалобами в связи с утверждением его на главную роль.

Мэлу Гибсону тоже предлагали стать "Бэтменом", но он отказался из-за съемок в другом фильме.

После того как Джек Николсон отказался от предложения сыграть Джокера, кинокомпания Warner Brothers обратилась с той же просьбой к Робину Уильямсу. Но его заинтересованность студия использовала только как повод уговорить Николсона. Этот эпизод так расстроил Уильямса, что тот отказался работать с Warner Brothers, пока студия не принесла свои извинения.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников Американский актер Джек Николсон на XXIII Московском международном кинофестивале в Москве © РИА Новости / Дмитрий Коробейников Американский актер Джек Николсон на XXIII Московском международном кинофестивале в Москве

Майкл Китон в костюме "Бэтмена" ничего не слышал и позже признался, что клаустрофобия, которая начиналась у него, когда он надевал костюм, помогала ему войти в роль. "Я погружался внутрь себя, но именно таким и должен был быть мой персонаж - отрешенным", - объяснял он.