В Москве едва не утонули два иностранца

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы, им оказали помощь спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.

"В 17.30 сотрудники поисково спасательной станции "Кунцево" помогли мужчине 1994 года рождения из Киргизии. В 1,5 километрах от станции он пытался переплыть Москву-реку", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина потерял силы, стал тонуть, ему помогли спасатели, которые патрулировали реку. "Мужчине оказана помощь, он отпущен домой", - добавили в в пресс-службе.

"В 16.12 - спасение на Люблинском пруду. Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах подняли на борт катера мужчину 1997 года рождения из Таджикистана", - рассказали в департаменте.