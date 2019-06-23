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РИА Новости

В Москве едва не утонули два иностранца

Вчера, 20:49
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы, им оказали помощь спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
"В 17.30 сотрудники поисково спасательной станции "Кунцево" помогли мужчине 1994 года рождения из Киргизии. В 1,5 километрах от станции он пытался переплыть Москву-реку", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, мужчина потерял силы, стал тонуть, ему помогли спасатели, которые патрулировали реку. "Мужчине оказана помощь, он отпущен домой", - добавили в в пресс-службе.
"В 16.12 - спасение на Люблинском пруду. Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах подняли на борт катера мужчину 1997 года рождения из Таджикистана", - рассказали в департаменте.
Там отметили, что мужчина потерял силы во время купания, он плавал в запрещенном месте. "Доставлен на станцию, оказана первая помощь", - заключил собеседник агентства.
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