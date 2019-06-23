Экс-главе администрации Януковича отказали в регистрации на выборы в Раду

Также по данным пресс-службы ЦИК на странице в Facebook, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидата в депутаты и зарегистрированы 1743 кандидата в депутаты, включенных в избирательные списки 12 политических партий.

Андрей Клюев, которые возглавлял администрацию президента времен Виктора Януковича, подозревается украинскими правоохранителями в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск в апреле минувшего года, однако в марте 2017 года снял с розыска.