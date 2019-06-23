Экс-главе администрации Януковича отказали в регистрации на выборы в Раду

КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе администрации президента Украины Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщило в воскресенье агентство УНН.
"Отказано в регистрации кандидата в депутаты Украины Андрея Клюева, выдвинутого Либеральной партией Украины, в одномандатном избирательном округе", - цитирует сообщение пресс-службы ЦИК агентство УНН.
Также по данным пресс-службы ЦИК на странице в Facebook, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидата в депутаты и зарегистрированы 1743 кандидата в депутаты, включенных в избирательные списки 12 политических партий.
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Андрей Клюев, которые возглавлял администрацию президента времен Виктора Януковича, подозревается украинскими правоохранителями в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск в апреле минувшего года, однако в марте 2017 года снял с розыска.