Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T20:39Z
https://ria.ru/20190623/1555837046.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152367/04/1523670458_0:0:5516:3103_1036x0_80_0_0_fb2a2433826dfee1d7cd280c559a0244.jpg
РИА Новости

Победитель выборов мэра Стамбула назвал свой успех победой всего города

Вчера, 20:39
730
© AFP 2019 / Bulent KilicПешеходы на Галатском мосту в Стамбуле
Пешеходы на Галатском мосту в Стамбуле
© AFP 2019 / Bulent Kilic
Пешеходы на Галатском мосту в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости, Алена Палажченко. Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу, побеждающий на повторных выборах мэра Стамбула, назвал свой успех на выборах победой всего города.
По итогам обработки 99% бюллетеней Имамоглу набирает 54% голосов, его основной соперник, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер Бинали  Йылдырым - 45,1 голосов. Йылдырым уже поздравил Имамоглу с победой на выборах.
"Эти выборы выиграла не партия, а весь Стамбул. Я буду работать на благо всех, не отстраняясь ни от кого. Это самый почетный долг  всей моей жизни. Сегодняшние выборы мэра Стамбула стали большим вкладом в демократический выборный процесс в Турции. Пусть они принесут благоденствие нашей стране. Окончательные результаты будут только в протоколах, поэтому обращаюсь ко всем - до окончания всего процесса быть на местах и не уходить с участков, поскольку процесс не закончен", - сказал Имамоглу в эфире телеканала NTV.
Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019
Вчера, 20:16
Побеждающий на выборах мэра Стамбула Имамоглу готов работать с Эрдоганом
Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не принесло. Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил повторные выборы на 23 июня. Это решение  было объяснено рядом нарушений, в частности, тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а часть протоколов оказалась неподписана.
521000
Обсудить 0
ТурцияСтамбулВ мире
Рекомендуем
Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019
Побеждающий на выборах мэра Стамбула Имамоглу готов работать с Эрдоганом
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган поздравил кандидата от оппозиции с победой на выборах мэра Стамбула
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху пообещал открыто и честно рассмотреть американскую "сделку века"
Эксперт: победа оппозиции в Стамбуле может привести к досрочным выборам
Лента
новостей
Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019
Победа оппозиции в Стамбуле не ослабит позиции Эрдогана, считает эксперт
Бинали Йылдырым
Кандидат от ПСР Турции признал поражение на выборах мэра Стамбула
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин оценил шансы России вернуться в Совет Европы
Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019
Кандидат от оппозиции побеждает на повторных выборах мэра Стамбула
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Участники акции в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели
Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша. 23 июня 2019
В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера
Власти Грузии назвали абсурдом сообщения о планах штурмовать "Рустави 2"
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Экс-главе администрации Януковича отказали в регистрации на выборы в Раду
Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019
В ЦИК Турции рассказали, когда утвердят нового мэра Стамбула
Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
00:35Житель Башкирии убил трех и ранил еще двух человек
00:33Палестине хотят предоставить льготные кредиты для покрытия дефицита бюджета
Лента новостейМолния