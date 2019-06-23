Победитель выборов мэра Стамбула назвал свой успех победой всего города

АНКАРА, 23 июн - РИА Новости, Алена Палажченко. Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу, побеждающий на повторных выборах мэра Стамбула, назвал свой успех на выборах победой всего города.
По итогам обработки 99% бюллетеней Имамоглу набирает 54% голосов, его основной соперник, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер Бинали Йылдырым - 45,1 голосов. Йылдырым уже поздравил Имамоглу с победой на выборах.
"Эти выборы выиграла не партия, а весь Стамбул. Я буду работать на благо всех, не отстраняясь ни от кого. Это самый почетный долг всей моей жизни. Сегодняшние выборы мэра Стамбула стали большим вкладом в демократический выборный процесс в Турции. Пусть они принесут благоденствие нашей стране. Окончательные результаты будут только в протоколах, поэтому обращаюсь ко всем - до окончания всего процесса быть на местах и не уходить с участков, поскольку процесс не закончен", - сказал Имамоглу в эфире телеканала NTV.
Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не принесло. Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил повторные выборы на 23 июня. Это решение было объяснено рядом нарушений, в частности, тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а часть протоколов оказалась неподписана.