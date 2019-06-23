Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T20:29Z
https://ria.ru/20190623/1555836922.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155581/62/1555816266_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_8163209231953a9a3d6b8e913fecca39.jpg
РИА Новости

Участники акции в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели

Вчера, 20:29
8215
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 23 июн - РИА Новости. Участники акции в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, они продолжают громко скандировать лозунги об отставке главы МВД Георгия Гахария, передает корреспондент РИА Новости.
Грузию на этой неделе захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Вчера, 16:43
В Тбилиси арестовали мужчину, готовившего "коктейли Молотова" для протестов
Участники акции в эти минуты перекрыли центральный проспект Руставели, участникам акции раздают плакаты оскорбительного характера в отношении председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Требуется немедленная отставка главы МВД Георгия Гахария и освобождение всех ранее задержанных активистов.

Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>

54026612
Обсудить 3
Протесты в ГрузииТбилисиГрузияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
"Давить Россию животом". В Сети высмеяли угрозы Климкина
РИА
Новости
Авиасообщение между Россией и Грузией
Грузия начала искать замену российским туристам
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин оценил шансы России вернуться в Совет Европы
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич допустил новые меры из-за ситуации в Грузии
Лента
новостей
Гульнара Каримова
Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой
В тбилисских кинотеатрах приостановили показ фильмов на русском языке
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова президента Грузии о российских туристах
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
У здания парламента в Тбилиси началась акция протеста
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Власти Грузии назвали абсурдом сообщения о планах штурмовать "Рустави 2"
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша. 23 июня 2019
В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера
Американский самолет P-8A Poseidon
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Ситуация в Сирии
Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Глава "Рустави 2" заявил, что власти хотят ночью штурмовать телекомпанию
Логотип социальной сети ВКонтакте
Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
00:35Житель Башкирии убил трех и ранил еще двух человек
00:33Палестине хотят предоставить льготные кредиты для покрытия дефицита бюджета
Лента новостейМолния