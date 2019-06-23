ТБИЛИСИ, 23 июн - РИА Новости. Участники акции в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, они продолжают громко скандировать лозунги об отставке главы МВД Георгия Гахария, передает корреспондент РИА Новости.
Грузию на этой неделе захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Участники акции в эти минуты перекрыли центральный проспект Руставели, участникам акции раздают плакаты оскорбительного характера в отношении председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Требуется немедленная отставка главы МВД Георгия Гахария и освобождение всех ранее задержанных активистов.
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