Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T20:27Z
https://ria.ru/20190623/1555836848.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153348/90/1533489050_0:159:3046:1873_1036x0_80_0_0_b55b435d0098f0d35cef3967dfeeeadc.jpg
РИА Новости

"Давить Россию животом". В Сети высмеяли угрозы Климкина

Вчера, 20:27
27915
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Сети прокомментировали заявление украинского министра иностранных дел Павла Климкина, пригрозившего России "новой волной давления" на международных площадках.
"Вы ему скажите, что от высокого давления инфаркт приключится непременно", — написал Андрей Гладких.
"Этот "пузырь" скоро лопнет. Климкин долго не усидит. "Волной" его самого смоет", — считает Anatoly Kazakov.
"Хромая утка крякнула!" — прокомментировал заявление главы украинского МИД Вячеслав Калабин.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
29 мая, 00:51
Климкин рассказал о "сломанной логике" России из-за решения трибунала ООН
"Может не сдюжить давления, болезный", — заметил Дмитрий Романюк.
"Не захлебнулся бы своей волной", — говорится в записи Лилии Томашевой.
"Чем он, животом своим, давить будет?" — пошутил Александр Черный.
В интервью Пятому каналу Климкин заявил, что Киев начнет новую волну "краткосрочного и среднесрочного" давления на Москву, если Россия не освободит пленных украинских моряков. Дипломат не стал пояснять, о каких мерах идет речь.
В конце ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, не реагируя на законные требования пограничников. Их задержали. На борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
13 июня, 17:23
В Сети высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив
В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить моряков. Он постановил, что стороны должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее Россия известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
По словам президента Владимира Путина, ситуация в Керченском проливе была заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался в качестве предлога для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
23 апреля, 23:40
МИД Украины увидел "смену тона" России по делу о задержанных моряках
5516323515
Обсудить 20
Реакция на события на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныПавел КлимкинМИД УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Давить Климкин будет исключительно интеллектом...
23 июня, 20:51
Петр Грин
2140000
Климкин как тот заяц из анекдота: Заяц в магазине лезет без очереди и кричит: - Пропустите, а то будет как вчера. Его спрашивают: -А как было вчера? Заяц зашмыгал нососом, говорит сквозь слёзы: - Как-как, нос вот разбили, теперь болит.
23 июня, 21:34
Людмила Швабауэр
3100000
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин оценил шансы России вернуться в Совет Европы
РИА
Новости
Американский самолет P-8A Poseidon
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова президента Грузии о российских туристах
Авиасообщение между Россией и Грузией
Грузия начала искать замену российским туристам
Лента
новостей
Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро на открытии ресторана Nobu Crocus City в Москве
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Участники акции в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели
Президент РФ Владимир Путин
В графике Путина на саммите G20 нет встречи с Зеленским
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Украина пригрозила России "новой волной давления"
Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша. 23 июня 2019
В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера
В тбилисских кинотеатрах приостановили показ фильмов на русском языке
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич допустил новые меры из-за ситуации в Грузии
В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
00:35Житель Башкирии убил трех и ранил еще двух человек
00:33Палестине хотят предоставить льготные кредиты для покрытия дефицита бюджета
Лента новостейМолния