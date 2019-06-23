"Давить Россию животом". В Сети высмеяли угрозы Климкина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Сети прокомментировали заявление украинского министра иностранных дел Павла Климкина, пригрозившего России "новой волной давления" на международных площадках.

"Вы ему скажите, что от высокого давления инфаркт приключится непременно", — написал Андрей Гладких.

"Этот "пузырь" скоро лопнет. Климкин долго не усидит. "Волной" его самого смоет", — считает Anatoly Kazakov.

"Хромая утка крякнула!" — прокомментировал заявление главы украинского МИД Вячеслав Калабин.

"Может не сдюжить давления, болезный", — заметил Дмитрий Романюк.

"Не захлебнулся бы своей волной", — говорится в записи Лилии Томашевой.

"Чем он, животом своим, давить будет?" — пошутил Александр Черный.

В интервью Пятому каналу Климкин заявил, что Киев начнет новую волну "краткосрочного и среднесрочного" давления на Москву, если Россия не освободит пленных украинских моряков. Дипломат не стал пояснять, о каких мерах идет речь.

В конце ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, не реагируя на законные требования пограничников. Их задержали. На борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить моряков. Он постановил, что стороны должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее Россия известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.