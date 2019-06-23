Побеждающий на выборах мэра Стамбула Имамоглу готов работать с Эрдоганом

АНКАРА, 23 июн - РИА Новости, Алена Палажченко. Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу, побеждающий на повторных выборах мэра Стамбула, заявил о своей готовности сотрудничать с президентом страны Тайипом Эрдоганом.
По итогам обработки 99% бюллетеней Имамоглу набирает 54,0% голосов, его основной соперник, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер Бинали Йылдырым - 45,1% голосов. Йылдырым уже поздравил Имамоглу с победой на выборах.
"Обращаюсь к уважаемому президенту Тайипу Эрдогану: "Для решения насущных проблем Стамбула очень важна координация местной администрации с центром. Я готов работать. Никакая политика ни в коем случае не выше потребностей граждан в мире, спокойствии, здравоохранении, возможности работать", - сказал Имамоглу в эфире телеканала NTV.
Он призвал своих сторонников проявлять деликатность к чувствам тех, кто не считает себя выигравшим. "Конечно, сегодня мы будем радоваться. Но радоваться - это не значит разбивать сердца других. Это не победа, это новое начало. Завтра мы начинаем работать все вместе, безо всяких разделений", - добавил кандидат от оппозиции.
Вчера, 00:12Процедура выборов мэра Стамбула
Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не принесло. Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил повторные выборы на 23 июня. Это решение было объяснено рядом нарушений, в частности, тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а часть протоколов оказалась неподписанными.