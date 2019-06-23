Побеждающий на выборах мэра Стамбула Имамоглу готов работать с Эрдоганом

Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019

Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019

© BULENT KILIC Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019

АНКАРА, 23 июн - РИА Новости, Алена Палажченко. Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу, побеждающий на повторных выборах мэра Стамбула, заявил о своей готовности сотрудничать с президентом страны Тайипом Эрдоганом.

По итогам обработки 99% бюллетеней Имамоглу набирает 54,0% голосов, его основной соперник, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер Бинали Йылдырым - 45,1% голосов. Йылдырым уже поздравил Имамоглу с победой на выборах.

"Обращаюсь к уважаемому президенту Тайипу Эрдогану: "Для решения насущных проблем Стамбула очень важна координация местной администрации с центром. Я готов работать. Никакая политика ни в коем случае не выше потребностей граждан в мире, спокойствии, здравоохранении, возможности работать", - сказал Имамоглу в эфире телеканала NTV

Он призвал своих сторонников проявлять деликатность к чувствам тех, кто не считает себя выигравшим. "Конечно, сегодня мы будем радоваться. Но радоваться - это не значит разбивать сердца других. Это не победа, это новое начало. Завтра мы начинаем работать все вместе, безо всяких разделений", - добавил кандидат от оппозиции.