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РИА Новости

Кандидат от ПСР Турции признал поражение на выборах мэра Стамбула

Вчера, 19:49
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© AP Photo / Petros KaradjiasБинали Йылдырым
Бинали Йылдырым
© AP Photo / Petros Karadjias
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости, Алена Палажченко. Кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ближайший соратник президента, экс-премьер и экс-спикер парламента Бинали Йылдырым поздравил своего соперника, кандидата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.
По итогам обработки 96% бюллетеней, Имамоглу набирает 53,8% голосов, Йылдырым - 45,3% голосов.
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Вчера, 19:22
Кандидат от оппозиции побеждает на повторных выборах мэра Стамбула
"Видно, что Экрем Имамоглу впереди. Я поздравляю своего конкурента и желаю ему удачи. Выборы - это демократия. И в Турции эти выборы еще раз показали, что демократия в нашей стране безусловна. Желаю, чтобы Имамоглу руководил Стамбулом, прилагая все усилия для служения городу и его жителям", - сказал Йылдырым в эфире телеканала NTV.
Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не принесло. Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил повторные выборы на 23 июня. Это решение было объяснено рядом нарушений, в частности, тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а часть протоколов оказалась неподписанными.
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Бинали ЙылдырымПСРТурцияСтамбулВ мире
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