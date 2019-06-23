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РИА Новости

Глава "Рустави 2" заявил, что власти хотят ночью штурмовать телекомпанию

Вчера, 19:49
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 23 июн - РИА Новости. Правящие власти Грузии могут издать указ о штурме частной оппозиционной телекомпании "Рустави 2" в воскресенье ночью, заявил гендиректор Ника Гварамия.
"Два источника, среди них высокопоставленный чиновник правящей власти, сообщили нам, что ведется принятие решения о насильственном штурме телекомпании "Рустави 2" сегодня ночью. У этой идеи есть так же противники", - заявил гендиректор телекомпании Ника Гварамия в прямом эфире.
Гендиректор утверждает, что если такое решение будет принято, то это вызовет неконтролируемые процессы в стране.
Представители правящих властей пока не делали официальных заявлений в ответ на обвинения Гварами.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Вчера, 19:06
У здания парламента в Тбилиси началась акция протеста
В воскресенье вечером началась четвертая волна акций протеста в Тбилиси. На этот раз она немногочисленная.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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Протесты в ГрузииРустави 2ГрузияВ мире
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