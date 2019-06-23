Глава "Рустави 2" заявил, что власти хотят ночью штурмовать телекомпанию

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 23 июн - РИА Новости. Правящие власти Грузии могут издать указ о штурме частной оппозиционной телекомпании "Рустави 2" в воскресенье ночью, заявил гендиректор Ника Гварамия.

"Два источника, среди них высокопоставленный чиновник правящей власти, сообщили нам, что ведется принятие решения о насильственном штурме телекомпании "Рустави 2" сегодня ночью. У этой идеи есть так же противники", - заявил гендиректор телекомпании Ника Гварамия в прямом эфире.

Гендиректор утверждает, что если такое решение будет принято, то это вызовет неконтролируемые процессы в стране.

Представители правящих властей пока не делали официальных заявлений в ответ на обвинения Гварами.

В воскресенье вечером началась четвертая волна акций протеста в Тбилиси. На этот раз она немногочисленная.