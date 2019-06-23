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РИА Новости

Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой

Вчера, 19:42
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкГульнара Каримова
Гульнара Каримова
© РИА Новости / Валерий Левитин
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ТАШКЕНТ, 23 июн - РИА Новости. Состояние Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана, находящейся в заключении - удовлетворительное, она получает необходимую медицинскую помощь, заявил уполномоченный по правам человека при парламенте Улугбек Мухаммадиев.
Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию. Во вторник швейцарский адвокат Грегуар Манжа написал в Twitter после встречи с Каримовой, что ее состояние вызывает у него беспокойство.
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По данным Мухаммадиева, в июне мониторинговая группа во главе с омбудсменом посетила колонию общего режима для женщин № 21, расположенную в Зангиатинском районе Ташкентской области. В ходе визита состоялась его встреча с находящейся здесь Гульнарой Каримовой.
"На сегодняшний день общее состояние здоровья Каримовой Г.И. в целом удовлетворительное, она получает здоровое питание", - говорится в сообщении.
По данным омбудсмена, для медицинского обследования Каримовой привлечены ведущие специалисты в области кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и гинекологии.
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"Отдельные специальные обследования проведены в Центральном госпитале МВД. По назначению врачей она на системной основе получает необходимые медицинские препараты", - отмечает омбудсмен.
Мухаммадиев добавил, что в беседе Каримова выразила особую благодарность медицинскому персоналу учреждения за внимание и своевременно оказываемую медицинскую помощь.

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