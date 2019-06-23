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РИА Новости

Кандидат от оппозиции побеждает на повторных выборах мэра Стамбула

Вчера, 19:22
2323
© BULENT KILICКандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019
Кандидат в мэры Стамбула от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу голосует вместе со своей женой и их сыном. 23 июня 2019
© BULENT KILIC
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу лидирует на повторных выборах мэра Стамбула, набирая 53,6% по итогам обработки 94% бюллетеней, передает агентство Anadolu со ссылкой на предварительные данные ЦИК.
Основной соперник Имамоглу, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер парламента Бинали Йылдырым набирает 45,4% голосов.
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Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не принесло. Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил повторные выборы на 23 июня. Это решение было объяснено рядом нарушений, в частности, тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а часть протоколов оказалась неподписанными.
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