Семья из Швейцарии хранила теннисные мячи в древней китайской вазе

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Китайская императорская ваза, которую специалист случайно обнаружил в семье швейцарцев, была продана на аукционе почти за 5 миллионов долларов, сообщает сайт news.artnet.com.
Эксперт Регги Прайсверк, которого пригласили оценить другие предметы коллекции швейцарцев, сразу заметил старинную вазу: ей оказался сосуд XVII века для сжигания фимиама, который был сделан на заказ для китайского императора около 300 лет назад. Сосуд украшен тонкой резьбой в виде пионов, а по бокам у него позолоченные ручки в форме торсов феникса.
The detailing on this censer is brilliant! Would love to know which British auction house originally told the family it was a 19th C. reproduction (fair enough though, because it bears a spurious Xuande mark) @artnet #ChineseAntiques #KollerAuctions https://t.co/2xzQGYvYxF— Cherrie T (@CherrieT) 22 июня 2019 г.
Уникальный предмет был продан в Швейцарии на аукционе Koller за 4,9 миллиона долларов при стартовой цене в 79260 тысяч долларов.
Швейцарская семья была уверена, что у них в доме копия вазы XIX века, поэтому в ней хранили теннисные мячи. По словам представителя аукционного дома, семья с волнением наблюдала за ходом торгов: "Я не знаю, был ли у них около дома теннисный корт, но теперь они точно смогут его себе позволить".
16 января 2013, 16:19КультураКитайская ваза стоимостью $83 млн перепродана вдвое дешевле в ЛондонеЖелто-голубая ваза с изображением цветов и рыб, созданная в период правления китайского императора Цяньлуна (1736-1795 годы), была выставлена на аукцион торговым домом Bainbridges 11 ноября 2010 года. Торги выиграл коллекционер и предприниматель из Пекина.