Семья из Швейцарии хранила теннисные мячи в древней китайской вазе

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Китайская императорская ваза, которую специалист случайно обнаружил в семье швейцарцев, была продана на аукционе почти за 5 миллионов долларов, Китайская императорская ваза, которую специалист случайно обнаружил в семье швейцарцев, была продана на аукционе почти за 5 миллионов долларов, сообщает сайт news.artnet.com.

Эксперт Регги Прайсверк, которого пригласили оценить другие предметы коллекции швейцарцев, сразу заметил старинную вазу: ей оказался сосуд XVII века для сжигания фимиама, который был сделан на заказ для китайского императора около 300 лет назад. Сосуд украшен тонкой резьбой в виде пионов, а по бокам у него позолоченные ручки в форме торсов феникса.

The detailing on this censer is brilliant! Would love to know which British auction house originally told the family it was a 19th C. reproduction (fair enough though, because it bears a spurious Xuande mark) @artnet #ChineseAntiques #KollerAuctions https://t.co/2xzQGYvYxF — Cherrie T (@CherrieT) 22 июня 2019 г.

Уникальный предмет был продан в Швейцарии на аукционе Koller за 4,9 миллиона долларов при стартовой цене в 79260 тысяч долларов.