В Минске госпитализировали посла Сербии

МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Посла Сербии в Минске Велько Ковачевича госпитализировали с подозрением на инсульт после проводов в аэропорт сербского президента Александра Вучича, сообщили РИА Новости в воскресенье в посольстве Сербии в Белоруссии.

"Посол почувствовал себя плохо в субботу, он провожал президента в аэропорту. Вчера посла госпитализировали", - рассказал представитель посольства.

По его словам, сейчас Ковачевич по-прежнему находится в медучреждении под наблюдением врачей. Собеседник отметил, что точный диагноз пока не озвучен, предположительно, у посла случился инсульт.

Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.

Ранее Вучич прибыл в Минск с визитом, состоялась его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Предполагалось, что сербский лидер в числе других высоких гостей примет участие в церемонии открытия II Европейских игр, которая состоялась вечером 21 июня в белорусской столице. Однако в vip-ложе вместе с другими высокими гостями Вучича не было, а позже стало известно, что он отказался от присутствия из-за участия в церемонии сборной Косово под своим флагом.