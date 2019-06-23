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РИА Новости

В Минске госпитализировали посла Сербии

Вчера, 19:12
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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Посла Сербии в Минске Велько Ковачевича госпитализировали с подозрением на инсульт после проводов в аэропорт сербского президента Александра Вучича, сообщили РИА Новости в воскресенье в посольстве Сербии в Белоруссии.
"Посол почувствовал себя плохо в субботу, он провожал президента в аэропорту. Вчера посла госпитализировали", - рассказал представитель посольства.
По его словам, сейчас Ковачевич по-прежнему находится в медучреждении под наблюдением врачей. Собеседник отметил, что точный диагноз пока не озвучен, предположительно, у посла случился инсульт.
Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.
Александр Вучич
22 июня, 10:45
Организаторы Евроигр подтвердили отсутствие Вучича на церемонии открытия
Ранее Вучич прибыл в Минск с визитом, состоялась его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Предполагалось, что сербский лидер в числе других высоких гостей примет участие в церемонии открытия II Европейских игр, которая состоялась вечером 21 июня в белорусской столице. Однако в vip-ложе вместе с другими высокими гостями Вучича не было, а позже стало известно, что он отказался от присутствия из-за участия в церемонии сборной Косово под своим флагом.
Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость в 2008 году. Белоруссия, как и Сербия, не признает самопровозглашенный суверенитет края. Косово было принято в Международный олимпийский комитет в 2014 году.
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Александр ВучичСербияБелоруссия
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