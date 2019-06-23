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РИА Новости

У здания парламента в Тбилиси началась акция протеста

Вчера, 19:06
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 23 июн - РИА Новости. Акция протеста возобновилась в воскресенье перед зданием парламента Грузии, она немногочисленна в отличие от предыдущих, полиция и бригады скорой помощи наблюдают за происходящим, передает корреспондент РИА Новости.
Грузию на этой неделе захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Акция началась с требований освободить всех задержанных ранее активистов и отставки главы МВД Григория Гахария.
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