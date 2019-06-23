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РИА Новости

В Москве на согласованный митинг в поддержку Голунова пришли 1800 человек

Вчера, 18:57
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники митинга на проспекте Сахарова в Москве
Участники митинга на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники митинга на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Около 1,8 тысячи человек принимают участие в согласованном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану порядка и безопасности. Изначально предполагалось, что в митинге могут принять участие до 20 тысяч человек.
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Задержание Ивана Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — несколько граммов кокаина. Против журналиста возбудили уголовное дело. Как сообщал столичный главк МВД, его проверяли на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.
Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяли под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней Владимиру Путину.
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Одиннадцатого июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекратили из-за недоказанности его участия в совершении преступления. С журналиста сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста. Два дня спустя Путин по ходатайству главы МВД освободил от должностей генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваГУМВДМоскваОбщество
Популярные комментарии
Плакаты на английском для работодателя?)
23 июня, 19:02
pNpumba N
3710005
А чего его поддерживать - он уже пять дней как на свободе?
23 июня, 19:00
Руслан Тлеуж
2430003
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