В Москве на согласованный митинг в поддержку Голунова пришли 1800 человек

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Около 1,8 тысячи человек принимают участие в согласованном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану порядка и безопасности. Изначально предполагалось, что в митинге могут принять участие до 20 тысяч человек.
Задержание Ивана Голунова
Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — несколько граммов кокаина. Против журналиста возбудили уголовное дело. Как сообщал столичный главк МВД, его проверяли на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.
Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяли под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней Владимиру Путину.
Одиннадцатого июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекратили из-за недоказанности его участия в совершении преступления. С журналиста сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста. Два дня спустя Путин по ходатайству главы МВД освободил от должностей генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина.