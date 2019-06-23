В Москве на согласованный митинг в поддержку Голунова пришли 1800 человек

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Около 1,8 тысячи человек принимают участие в согласованном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану порядка и безопасности. Изначально предполагалось, что в митинге могут принять участие до 20 тысяч человек.

Задержание Ивана Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — несколько граммов кокаина. Против журналиста возбудили уголовное дело. Как сообщал столичный главк МВД, его проверяли на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.

Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяли под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней Владимиру Путину.