Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов

КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Петиция об отмене закона о запрете пользования российскими и другими сайтами, а также социальными сетями зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru.

"Отменить запрет на использование российских и других сайтов, социальных сетей. Здесь идёт ограничение свободы человека. Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать. При том, много родственников живут в России и других странах", - говорится в тексте петиции.