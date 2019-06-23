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РИА Новости

Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов

Вчера, 18:45
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© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте" Логотип социальной сети "ВКонтакте"
Логотип социальной сети ВКонтакте
© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте"
Логотип социальной сети "ВКонтакте" . Архивное фото
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Петиция об отмене закона о запрете пользования российскими и другими сайтами, а также социальными сетями зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru.
"Отменить запрет на использование российских и других сайтов, социальных сетей. Здесь идёт ограничение свободы человека. Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать. При том, много родственников живут в России и других странах", - говорится в тексте петиции.
Петиция была зарегистрирована 20 июня и за три дня набрала 426 голосов. Для того чтобы президент Украины рассмотрел петицию, она должна была набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.
Иконки социальных сетей на экране смартфона
12 июня, 20:24
Рабинович попросил Зеленского разблокировать ВК, "Одноклассники" и Яндекс
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