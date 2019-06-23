Климкин допустил встречу Путина и Зеленского

КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что в будущем состоится встреча украинского президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Также он назвал первые зарубежные визиты Зеленского "разведкой боем". "Обсуждение тактики по Донбассу - это супер. Нет правовых решений - это ожидаемо. Сложная дискуссия относительно Совета Европы, по газу, "Северному потоку" ... это настоящая разведка боем", - отметил глава МИД.