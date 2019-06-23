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РИА Новости

Климкин допустил встречу Путина и Зеленского

Вчера, 18:34
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© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© Пресс-служба президента Украины
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что в будущем состоится встреча украинского президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
"Я считаю, что очень здорово, что эти визиты (в Брюссель, Париж и Берлин) именно сейчас произошли, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", - заявил Климкин в интервью украинскому "5 каналу".
Также он назвал первые зарубежные визиты Зеленского "разведкой боем". "Обсуждение тактики по Донбассу - это супер. Нет правовых решений - это ожидаемо. Сложная дискуссия относительно Совета Европы, по газу, "Северному потоку" ... это настоящая разведка боем", - отметил глава МИД.
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