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РИА Новости

В Екатеринбурге девушка-водитель ВАЗ сбила двух подростков

Вчера, 18:35
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Девушка на автомашине "ВАЗ 21124" в Екатеринбурге, по предварительным данным, проехав на красный сигнал светофора, сбила двух подростков, которые доставлены в больницу, сообщает в воскресенье ГУ МВД по Свердловской области.
Инцидент произошел в 15.15 (13.15 мск) в субботу по адресу: улица Крауля, 2.
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"По предварительной информации, 26-летний водитель автомашины "ВАЗ 21124", двигаясь по улице Крауля со стороны улицы Мельникова в сторону улицы Пирогова, на регулируемом пешеходном переходе в нарушение требований сигналов светофора допустила наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали два 16-летних подростка, которые с места происшествия были доставлены в больницу. По предварительной информации, у одного пострадавшего - рваная рана левого бедра, у другого - перелом левого плеча и предплечья, ушибы. Сотрудники госавтоинспекции установили предварительную причину ДТП – проезд водителем перекрестка на красный сигнал светофора, отмечает ГУ МВД.
Полиция уточняет, что, по статистике, с начала 2019 года в Екатеринбурге по причине нарушения правил дорожного движения водителями произошло 324 ДТП, в результате которых 18 человек погибли и более 430 травмированы. По причине проезда на запрещающий сигнал светофора произошло 27 ДТП, три человека погибли и 39 получили травмы различной степени тяжести.
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