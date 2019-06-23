В Екатеринбурге девушка-водитель ВАЗ сбила двух подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Девушка на автомашине "ВАЗ 21124" в Екатеринбурге, по предварительным данным, проехав на красный сигнал светофора, сбила двух подростков, которые доставлены в больницу, сообщает в воскресенье ГУ МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел в 15.15 (13.15 мск) в субботу по адресу: улица Крауля, 2.

"По предварительной информации, 26-летний водитель автомашины "ВАЗ 21124", двигаясь по улице Крауля со стороны улицы Мельникова в сторону улицы Пирогова, на регулируемом пешеходном переходе в нарушение требований сигналов светофора допустила наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали два 16-летних подростка, которые с места происшествия были доставлены в больницу. По предварительной информации, у одного пострадавшего - рваная рана левого бедра, у другого - перелом левого плеча и предплечья, ушибы. Сотрудники госавтоинспекции установили предварительную причину ДТП – проезд водителем перекрестка на красный сигнал светофора, отмечает ГУ МВД.