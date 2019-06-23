Иранский МИД прокомментировал заявление Трампа о новых санкциях

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Представитель МИД Ирана Аббас Мусави отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что в понедельник, 24 июня, США введут новые существенные санкции в отношении Ирана.

Как ранее заявлял Трамп, санкции призваны не допустить обладания Ираном ядерным оружием.

"Правительство США ввело различного рода санкции против физических лиц, компаний, ведёт против Ирана экономический терроризм и войну, разве остались какие-нибудь санкции, которые США не использовали против Ирана?" - сказал Мусави телерадиокомпании IRIB

Президент Ирана Хасан Роухани ранее отмечал, что потенциал давления Вашингтона на Тегеран иссяк и что ситуация в стране по сравнению с прошлым годом улучшилась.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".