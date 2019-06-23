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РИА Новости

Иранский МИД прокомментировал заявление Трампа о новых санкциях

Вчера, 18:31
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Представитель МИД Ирана Аббас Мусави отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что в понедельник, 24 июня, США введут новые существенные санкции в отношении Ирана.
Как ранее заявлял Трамп, санкции призваны не допустить обладания Ираном ядерным оружием.
"Правительство США ввело различного рода санкции против физических лиц, компаний, ведёт против Ирана экономический терроризм и войну, разве остались какие-нибудь санкции, которые США не использовали против Ирана?" - сказал Мусави телерадиокомпании IRIB.
Президент Ирана Хасан Роухани ранее отмечал, что потенциал давления Вашингтона на Тегеран иссяк и что ситуация в стране по сравнению с прошлым годом улучшилась.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Вчера, 13:14
Нетаньяху приветствовал намерение США ввести новые санкции против Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
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Трамп предложил сделать Иран "снова великим"
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