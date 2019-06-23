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РИА Новости

ЦИК Украины обжаловал решение суда в пользу фигуранта "газового дела"

Вчера, 18:22
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание ЦИК Украины
Здание ЦИК Украины
© РИА Новости / РИА Новости
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Здание ЦИК Украины. Архивное фото
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины обжаловала решение суда Киева, который обязал ЦИК зарегистрировать бежавшего из страны депутата Александра Онищенко кандидатом на внеочередные выборы в Верховную раду
Ранее ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в депутаты Рады, поскольку он не проживает на Украине на протяжении пяти последних лет. Документы на регистрацию Онищенко в одномандатном округе в Киевской области подала Социалистическая партия Украины. Позже Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск Онищенко к ЦИК об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в депутаты.
"Центральная избирательная комиссия 23 июня 2019 подала апелляционную жалобу на вышеуказанное решение Шестого апелляционного административного суда", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК на странице в Facebook в воскресенье.
Против Онищенко на Украине возбуждено несколько дел, в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" на Украине. Это уголовное дело на Украине получило название "газового".
Урны для голосования на Украине
15 июня, 10:00
Размежеваться, а потом объединиться. Украинские партии сливаются в коалицииДо внеочередных выборов в Верховную раду Украины осталось немногим больше месяца. За это время нужно успеть перегруппироваться, переименоваться, а кому-то даже "переобуться", чтобы занять места в парламенте. Если, конечно, выборы состоятся.
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Александр ОнищенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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