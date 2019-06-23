Филарет попросил у Авакова защиты от "новой церкви"

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Патриарх Филарет обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить Киевский патриархат от "новой церкви".
Ранее Филарет заявил, "новая церковь" Украины, образованная в декабре 2018 года в результате слияния неканонических структур, разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с ее главой Епифанием Думенко, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора". При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявил, что в "новой церкви" нет раскола.
21 июня, 08:00Томос вынудил Филарета искать помощи в России
"Обращаюсь к вам, Арсен Борисович, как к министру внутренних дел Украины с просьбой защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, дать правовую оценку противоправным действиям представителей Православной церкви Украины (ПЦУ), гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство", — говорится в обращении Филарета, которое опубликовал протоиерей Николай Лагодич в фейсбуке.
В своем обращении Филарет заявляет, что представители новой церкви "силой, рейдерски" захватили помещение Свято-Феодосиевского монастыря, а также "захватили помещение Успенского храма в Киеве, принадлежащего УПЦ КП".