Филарет попросил у Авакова защиты от "новой церкви"

Ранее Филарет заявил, "новая церковь" Украины, образованная в декабре 2018 года в результате слияния неканонических структур, разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с ее главой Епифанием Думенко, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора". При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявил, что в "новой церкви" нет раскола.