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РИА Новости

Грузия начала искать замену российским туристам

Вчера, 18:20
184968
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвиасообщение между Россией и Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Так, в фейсбуке на странице грузинской дипмиссии в Дании появился ролик Национальной администрации туризма.
"Приглашаем всех наших датских друзей провести свои летние отпуска в великолепной Грузии", — написали дипломаты.
Кроме того, посольство сделало репост фотографии со страницы грузинского портала The Financial, который также приглашает туристов. При этом в надписи на снимке Грузию называют страной, которую "больше всего ненавидит Путин".
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Посольство Грузии в США также поделилось туристическим роликом о стране и пообещало в дальнейшем публиковать информацию для путешественников.
Кроме того, ряд соответствующих публикаций появился в твиттере бывшего главы грузинского МИД Михаила Джанелидзе.
В пятницу, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
Указ был подписан после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
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Популярные комментарии
Что имеем не храним, потерявши плачем. Ищи не ищи, никто в в Грузию не поедет.
23 июня, 18:42
Сарра Прост
2911421010
эта радостно вопящая на фотке - тоже "про трусы из ЕС" - наверно скоро увидим на приработках в Москве, как ив опящуюю про трусы на майдане 5 лет назад
23 июня, 18:32
ПВПутин В.В. наш Президент
252220107
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