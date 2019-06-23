Грузия начала искать замену российским туристам

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.

Так, в фейсбуке на странице грузинской дипмиссии в Дании появился ролик Национальной администрации туризма.

"Приглашаем всех наших датских друзей провести свои летние отпуска в великолепной Грузии", — написали дипломаты.

Кроме того, посольство сделало репост фотографии со страницы грузинского портала The Financial, который также приглашает туристов. При этом в надписи на снимке Грузию называют страной, которую "больше всего ненавидит Путин".

Посольство Грузии в США также поделилось туристическим роликом о стране и пообещало в дальнейшем публиковать информацию для путешественников.

Кроме того, ряд соответствующих публикаций появился в твиттере бывшего главы грузинского МИД Михаила Джанелидзе.

В пятницу, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.