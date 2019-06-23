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РИА Новости

В Индии нашли тела альпинистов, пропавших на пути к вершине Нандадеви

Вчера, 18:15
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Индийские спасатели обнаружили тела семи альпинистов, которые в середине мая начали восхождение на восточную вершину пика Нандадеви (7434 метра над уровнем моря) и пропали без вести, сообщает в воскресенье телеканал NDTV со ссылкой на местное агентство.
Идет поиск тела восьмого пропавшего альпиниста, отмечает телеканал.
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Представитель индо-тибетской пограничной полиции (ITBP) Вивек Кумар заявил агентству Франс Пресс, что тела "были извлечены и доставлены в близлежащий район".
Пропавшая команда альпинистов состояла из четверых британцев, двух американцев, австралийки и сопровождавшего их индийца. Все вместе 13 мая они покинули деревню Мунсияри, где располагался базовый лагерь. Как сообщалось ранее, они планировали подняться на восточную вершину пика Нандадеви (7434 м). Группа должна была вернуться обратно в двухнедельный срок, однако этого не произошло. Связь с ней также была потеряна.
Ранее попытки эвакуировать погибших на вертолетах не приносили результата из-за неблагоприятных погодных условий и неровного ландшафта. Гора Нандадеви является одной из самых известных вершин Индии и одной из самых сложных для восхождения.
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