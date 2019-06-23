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РИА Новости

На Крите открыли стелу русским воинам миротворческой миссии 1897-1909 годов

Вчера, 18:46
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© Фото предоставлено посольством России в ГрецииПосол РФ Маслов и губернатор Крита Ставрос Арнаутакис открытии памятника русским морякам в Ретимно, Греция. 23 июня 2019
Посол РФ Маслов и губернатор Крита Ставрос Арнаутакис открытии памятника русским морякам в Ретимно, Греция. 23 июня 2019
© Фото предоставлено посольством России в Греции
АФИНЫ, 23 июн - РИА Новости. Памятник русским воинам международной миротворческой миссии 1897-1909 годов открыли на муниципальном кладбище святых Константина и Елены в городе Ретимно на Крите.
На стеле увековечены имена русских моряков – участников миссии, а также членов их семей. Инициатором установки памятника выступил греческий историк, исследователь русского присутствия на Крите генерал-лейтенант в отставке Костас Падувас. Памятник изготовлен по проекту критского архитектора Эммануила Бирикакиса при поддержке председателя совета директоров российской Группы компаний "Мирум" Виталия Борисова.
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В церемонии участвовали посол России в Греции Андрей Маслов, представители светских и церковных властей Крита.
На Крите более века назад состоялась первая международная миротворческая операция с активным участием России и других великих держав, сказал Маслов.
"Чтобы защитить христианское греческое население Крита от насилия и преследований Османской империи и сохранить хрупкий мир в Восточном Средиземноморье, Россия способствовала перевозке более пяти тысяч греческих беженцев с Крита на Милос, восстановлению разрушенной инфраструктуры, межрелигиозному миру среди местных жителей, выводу османских вооруженных сил с Крита и предоставлению автономии острову, что привело в конечном итоге к присоединению Крита к греческому государству в 1913 году", - сказал российский посол.
Маслов отметил, что свидетельством вклада русских солдат миссии и консульства Российской империи в Ханье является то, что улицы в Ханье и Ретимно носят имена контр-адмирала Скрыдлова, командующего отдельным отрядом кораблей в Средиземноморье, и полковника Шостака, который был первым главой российской миссии на Крите.
Посол выразил благодарность региональным, муниципальным и церковным властям Крита за внимание к историческим связям между Россией и Грецией в регионе.
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Крит (остров)РоссияВ мире
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