На Крите открыли стелу русским воинам миротворческой миссии 1897-1909 годов

© Фото предоставлено посольством России в Греции Посол РФ Маслов и губернатор Крита Ставрос Арнаутакис открытии памятника русским морякам в Ретимно, Греция. 23 июня 2019

АФИНЫ, 23 июн - РИА Новости. Памятник русским воинам международной миротворческой миссии 1897-1909 годов открыли на муниципальном кладбище святых Константина и Елены в городе Ретимно на Крите.

На стеле увековечены имена русских моряков – участников миссии, а также членов их семей. Инициатором установки памятника выступил греческий историк, исследователь русского присутствия на Крите генерал-лейтенант в отставке Костас Падувас. Памятник изготовлен по проекту критского архитектора Эммануила Бирикакиса при поддержке председателя совета директоров российской Группы компаний "Мирум" Виталия Борисова.

В церемонии участвовали посол России в Греции Андрей Маслов, представители светских и церковных властей Крита.

На Крите более века назад состоялась первая международная миротворческая операция с активным участием России и других великих держав, сказал Маслов.

"Чтобы защитить христианское греческое население Крита от насилия и преследований Османской империи и сохранить хрупкий мир в Восточном Средиземноморье, Россия способствовала перевозке более пяти тысяч греческих беженцев с Крита на Милос, восстановлению разрушенной инфраструктуры, межрелигиозному миру среди местных жителей, выводу османских вооруженных сил с Крита и предоставлению автономии острову, что привело в конечном итоге к присоединению Крита к греческому государству в 1913 году", - сказал российский посол.

Маслов отметил, что свидетельством вклада русских солдат миссии и консульства Российской империи в Ханье является то, что улицы в Ханье и Ретимно носят имена контр-адмирала Скрыдлова, командующего отдельным отрядом кораблей в Средиземноморье, и полковника Шостака, который был первым главой российской миссии на Крите.