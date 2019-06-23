В Чечне пояснили слова Кадырова о "200 километрах от Грозного до Тбилиси"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров прокомментировал слова главы республики Рамзана Кадырова о том, что от Грозного до Тбилиси "всего двести километров".

По словам Умарова, в словах главы республики нет никакого намека на агрессию. Министр отметил, что Кадыров не имел в виду "ничего страшного".

"Ни Рамзан Кадыров, ни силовики — никто без приказа никуда никому помогать не поедет и не планирует", — сказал Умаров в комментарии радиостанции " Говорит Москва ", добавив, что домыслы относительно фразы Кадырова тормозят налаживание связей России и Грузии.

Ранее Кадыров напомнил о расстоянии между Грозным и Тбилиси и признался, что с тревогой следит за происходящим в грузинской столице.

Ситуация в Грузии

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Причем, как объяснил он сам, на это место его посадила грузинская сторона, "согласно протоколу подобных мероприятий".

Депутаты от оппозиции покинули заседание, в здание парламента ворвались радикалы. Позже в центре города начался митинг, участники которого требовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку. Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.

В ходе акций протеста подверглась нападению съемочная группа телеканала "Россия 24", нападавшие попытались избить корреспондента и оператора. Кроме того, когда спецназ разгонял протестующих у парламента, получил ранение резиновой пулей продюсер видеоагентства Ruptly, обеспечивавший прямую трансляцию.

В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в эту страну. Туроператорам и турагентам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это вынужденная мера, которая призвана обеспечить безопасность российских граждан. При нормализации ситуации в Грузии полеты возобновят, добавил он.