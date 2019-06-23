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РИА Новости

В Чечне пояснили слова Кадырова о "200 километрах от Грозного до Тбилиси"

Вчера, 17:47
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров прокомментировал слова главы республики Рамзана Кадырова о том, что от Грозного до Тбилиси "всего двести километров".
По словам Умарова, в словах главы республики нет никакого намека на агрессию. Министр отметил, что Кадыров не имел в виду "ничего страшного".
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"Ни Рамзан Кадыров, ни силовики — никто без приказа никуда никому помогать не поедет и не планирует", — сказал Умаров в комментарии радиостанции "Говорит Москва", добавив, что домыслы относительно фразы Кадырова тормозят налаживание связей России и Грузии.
Ранее Кадыров напомнил о расстоянии между Грозным и Тбилиси и признался, что с тревогой следит за происходящим в грузинской столице.

Ситуация в Грузии

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Причем, как объяснил он сам, на это место его посадила грузинская сторона, "согласно протоколу подобных мероприятий".
Депутаты от оппозиции покинули заседание, в здание парламента ворвались радикалы. Позже в центре города начался митинг, участники которого требовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку. Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.
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В ходе акций протеста подверглась нападению съемочная группа телеканала "Россия 24", нападавшие попытались избить корреспондента и оператора. Кроме того, когда спецназ разгонял протестующих у парламента, получил ранение резиновой пулей продюсер видеоагентства Ruptly, обеспечивавший прямую трансляцию.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в эту страну. Туроператорам и турагентам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это вынужденная мера, которая призвана обеспечить безопасность российских граждан. При нормализации ситуации в Грузии полеты возобновят, добавил он.
По оценкам Ассоциации туроператоров России, сейчас в Грузии около пяти-семи тысяч организованных российских туристов и в два-три раза больше — самостоятельных.
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Протесты в ГрузииРамзан КадыровВ мире
Популярные комментарии
А чё? А мы ни чё, просто километры посчитали )) Хороший парень Рамзан Ахматович, нравится мне !))
23 июня, 17:55
kkwlinat
4360007
А что тут еще пояснять..Кадыров по моему все сказал ясно и понятно...
23 июня, 17:59
сергей гриньков
3610003
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