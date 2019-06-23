Москалькова взяла на особый контроль ситуацию с правами россиян в Грузии

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ Татьяна Москалькова находится на связи с Народным защитником Грузии Нино Ломджария и готова защищать людей, чьи права и свободы могут быть нарушены, сообщила в воскресенье пресс-служба российского омбудсмена.
"Татьяна Николаевна в курсе всех деталей ситуации и, как всегда, готова защитить людей, чьи права и свободы могут быть нарушены. К нам обращений не поступало, но в связи со сложной ситуацией тема взята на особый контроль", - говорится в сообщении.
Ранее Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась к Москальковой в надежде, что она будет защищать права грузинских граждан на территории РФ и не допустит их дискриминации независимо от их гражданства и национальности.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
21 июня, 20:51Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.