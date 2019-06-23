Москалькова взяла на особый контроль ситуацию с правами россиян в Грузии

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ Татьяна Москалькова находится на связи с Народным защитником Грузии Нино Ломджария и готова защищать людей, чьи права и свободы могут быть нарушены, сообщила в воскресенье пресс-служба российского омбудсмена.

"Татьяна Николаевна в курсе всех деталей ситуации и, как всегда, готова защитить людей, чьи права и свободы могут быть нарушены. К нам обращений не поступало, но в связи со сложной ситуацией тема взята на особый контроль", - говорится в сообщении.

Ранее Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась к Москальковой в надежде, что она будет защищать права грузинских граждан на территории РФ и не допустит их дискриминации независимо от их гражданства и национальности.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.