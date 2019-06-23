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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Министр юстиции Молдавии заявил о своей отставке

Вчера, 17:34
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов охраняют вход в здание правительства Молдавии во время митинга
Сотрудники правоохранительных органов охраняют вход в здание правительства Молдавии во время митинга
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 23 июн — РИА Новости. Новый министр юстиции Молдавии Станислав Павловский из правительства Майи Санду сообщил, что уходит в отставку по личным обстоятельствам.
"В ходе работы над планом действий в области правосудия я определил несколько личных обстоятельств несовместимости, которые, к сожалению, согласно Конституции Республики Молдова, делают мою деятельность невозможной в качестве члена правительства. По этим причинам... я решил направить Майе Санду свою декларацию о несовместимости с должностью и прекращении работы в качестве члена кабинета министров", - написал Павловский на своей странице в Facebook.
Он пожелал удачи премьер-министру, а также всем членам правительства. Приказ об его отставке должен подписать президент Игорь Додон.
Премьер-министр Майя Санду поблагодарила чиновника за работу. Она сообщила на своей странице в Facebook, что предложит на эту должность Олесю Стамате, главу Ассоциации за эффективное и ответственное управление.
Сотрудники правоохранительных органов у здания Парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
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Политический кризис в МолдавииМолдавияВ мире
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