Трамп признался, что не готов к поражению на выборах 2020 году

Президент США Дональд Трамп в евангелистской церкви в Вене, штат Вирджиния. 2 июня 2019

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп в евангелистской церкви в Вене, штат Вирджиния. 2 июня 2019

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что не готов к поражению на выборах 2020 года.

"Нет. Наверное, нет. Гораздо лучше было бы, если бы я сказал "да", мне гораздо легче было бы сказать "да". Но нет, я, вероятно, не очень готов проиграть. Я не люблю проигрывать, я не так много проигрывал в жизни", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в воскресенье в интервью телеканалу NBC

В интервью он отметил, что он избирался впервые и сразу стал президентом, и выразил желание победить во второй раз.