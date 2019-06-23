Трамп признался, что не готов к поражению на выборах 2020 году

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что не готов к поражению на выборах 2020 года.
"Нет. Наверное, нет. Гораздо лучше было бы, если бы я сказал "да", мне гораздо легче было бы сказать "да". Но нет, я, вероятно, не очень готов проиграть. Я не люблю проигрывать, я не так много проигрывал в жизни", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в воскресенье в интервью телеканалу NBC.
В интервью он отметил, что он избирался впервые и сразу стал президентом, и выразил желание победить во второй раз.
Недавно он официально объявил о своем намерении бороться за второй президентский срок.