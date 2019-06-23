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РИА Новости

В ДНР заявили, что пожалуются на преступления ВСУ в Гаагский суд

Вчера, 17:23
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает, что факты преступлений украинских силовиков против жителей Донбасса будут переданы в Международный трибунал в Гааге, заявил журналистам начальник пресс-службы ведомства Даниил Безсонов.
Он пояснил, что в течение двух минувших суток из-за обстрелов украинских силовиков территорий ДНР ранения получили два человека, среди которых подросток 13 лет.
Дом в Петровском районе Донецка, попавший под артиллерийский обстрел ВСУ
22 июня, 10:00
Мирное урегулирование не стоит на повестке дня у Киева, заявили в ДНР
"Материалы преступлений в отношении мирного населения приобщены к уголовному делу для последующей их передачи в Гаагу. Обращаемся к международным организациям с просьбой напомнить верховному главнокомандующему Украины о его стремлении к миру в Донбассе, благодаря которому народ Украины избрал его президентом", - заявил Безсонов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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