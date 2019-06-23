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РИА Новости

На Урале человек погиб при столкновении двух легковушек и микроавтобуса

Вчера, 17:19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Один человек погиб, семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в воскресенье в городе Магнитогорск Челябинской области при столкновении двух автомобилей Lada Granta и микроавтобуса, сообщает ГУ МВД по региону.
"Двадцать третьего июня в Магнитогорске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств: двух автомобилей Lada Granta и автобуса особо малого класса. В автоаварии от полученных травм водитель одного из отечественных автомобилей скончался на месте происшествия. С телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы семь граждан, в том числе четверо несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В дальнейшем два мальчика 2011 и 2014 годов рождения отправлены на амбулаторное лечение. Две девочки 2008 и 2014 годов рождения с различными травмами находятся в медицинском учреждении. Сотрудники ГИБДД Магнитогорска устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточняет автоинспекция.
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