На Урале человек погиб при столкновении двух легковушек и микроавтобуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Один человек погиб, семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в воскресенье в городе Магнитогорск Челябинской области при столкновении двух автомобилей Lada Granta и микроавтобуса, сообщает ГУ МВД по региону.

"Двадцать третьего июня в Магнитогорске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств: двух автомобилей Lada Granta и автобуса особо малого класса. В автоаварии от полученных травм водитель одного из отечественных автомобилей скончался на месте происшествия. С телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы семь граждан, в том числе четверо несовершеннолетних", - говорится в сообщении.