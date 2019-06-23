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РИА Новости

Роухани призвал международное сообщество принять меры из-за агрессии США

Вчера, 17:12
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом Межпарламентского союза Габриэлой Куэвас Баррон в Тегеране в воскресенье призвал международные организации принять надлежащие меры в ответ на действия США в Персидском заливе на фоне инцидента со сбитым американским беспилотником.
"Этот крайне чувствительный регион, как и безопасность Персидского залива и акватория Оманского залива имеют крайне важное значение для многих стран, и поэтому мы ожидаем, что международные организации примут надлежащие меры в ответ на этот агрессивный шаг США", - цитирует президента агентство Fars.
Он подчеркнул, что основной причиной проблем в регионе является развертывание там войск США. "Непоколебимая политика Исламской Республики Иран приводит к снижению напряженности, предотвращению любых столкновений между вооруженными силами стран и установлению мира и стабильности в регионе и по всему миру", - добавил Роухани.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
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В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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