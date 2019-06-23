На Урале после драки возле бара умер мужчина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Один мужчина скончался, а второй пострадал в результате драки возле бара в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщил журналистам в воскресенье глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
Он уточнил, что инцидент произошел в субботу в 21.10 (19.10 мск) около бара, расположенного на улице 50 лет Октября.
"И умерший, и второй мужчина ранее не судимы. Оперуполномоченные выяснили, что между мужчинами на почве личной неприязни произошел конфликт, в ходе которого оба получили телесные повреждения", - сказал Горелых.
По его словам, на место происшествия был направлен наряд территориального ОВД, который обнаружил тело мужчины, которым оказался местный житель, 1970 года рождения. Из Екатеринбурга в Нижние Серги для оказания помощи в установлении обстоятельств гибели мужчины выехали заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области подполковник Александр Бутаков и группа сыщиков управления уголовного розыска.
В результате удалось "по горячим следам" установить и второго участника инцидента. Им оказался также местный житель, рабочий коммерческого предприятия 1975 года рождения, уточнил глава пресс-службы ГУ МВД.
Следственное управление СК по Свердловской области в воскресенье сообщило, что по факту инцидента проводится доследственная проверка.
"Согласно результатам вскрытия тела умершего, проведенного судебным медицинским экспертом, причиной смерти явилось сердечное заболевание, а не какие-либо действия со стороны постороннего лица. Также предварительно установлено, что конфликт произошел между умершим и другим мужчиной на бытовой почве. По результатам проверки органами Следственного комитета будет установлена объективная картина произошедшего и будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.