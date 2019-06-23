На Урале после драки возле бара умер мужчина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Один мужчина скончался, а второй пострадал в результате драки возле бара в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщил журналистам в воскресенье глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Он уточнил, что инцидент произошел в субботу в 21.10 (19.10 мск) около бара, расположенного на улице 50 лет Октября.

"И умерший, и второй мужчина ранее не судимы. Оперуполномоченные выяснили, что между мужчинами на почве личной неприязни произошел конфликт, в ходе которого оба получили телесные повреждения", - сказал Горелых.

По его словам, на место происшествия был направлен наряд территориального ОВД, который обнаружил тело мужчины, которым оказался местный житель, 1970 года рождения. Из Екатеринбурга в Нижние Серги для оказания помощи в установлении обстоятельств гибели мужчины выехали заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области подполковник Александр Бутаков и группа сыщиков управления уголовного розыска.

В результате удалось "по горячим следам" установить и второго участника инцидента. Им оказался также местный житель, рабочий коммерческого предприятия 1975 года рождения, уточнил глава пресс-службы ГУ МВД.

Следственное управление СК по Свердловской области в воскресенье сообщило, что по факту инцидента проводится доследственная проверка.