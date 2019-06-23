Кудрин ответил на слова Путина фотографией с Глазьевым

"Разве это только вот Алексей Леонидович Кудрин, и то не в полном объеме, но тем не менее. Да и тот "перековался" — он уже, по-моему, дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить", — сказал президент в ходе прямой линии.