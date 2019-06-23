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РИА Новости

Кудрин ответил на слова Путина фотографией с Глазьевым

Вчера, 16:56
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опубликовал в твиттере фотографию с советником президента России Сергеем Глазьевым.
"Придрейфовал", — прокомментировал Кудрин снимок.
Так он отреагировал на слова Владимира Путина, который назвал его одним из последних экономистов 90-х, оставшихся во власти.

"Разве это только вот Алексей Леонидович Кудрин, и то не в полном объеме, но тем не менее. Да и тот "перековался" — он уже, по-моему, дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить", — сказал президент в ходе прямой линии.

Сергей Глазьев известен своими докладами главе государства, где жестко критикует действия правительства и Банка России. В частности, он призывал Минфин и ЦБ отказаться от вложения средств национальных резервов в доллары и евро, предлагая поддержать за их счет собственное производство. Среди известных идей Глазьева также — ограничить вывоз капитала из страны, поддержать собственных производителей через ослабление рубля, а также запретить закупки импортных товаров за счет государства.
В свою очередь, Кудрин неоднократно высказывался о том, что нужно повысить расчетную цену на нефть, доходы от продажи которой можно направлять на госрасходы.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
20 июня, 14:14
Путин заявил, что в руководстве страны сейчас нет экономистов из девяностых
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Алексей КудринСергей ГлазьевВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Уже не знают как либералам рейтинг подкорректировать, готовят их к полноте власти. Никогда кудрин не будет дрейфовать в сторону Глазьева. Мне интересно другое, зачем товарищ Глазьев помогает кудрину исправить этот самый рейтинг.
23 июня, 17:06
Иосиф Крупницкий
1200003
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