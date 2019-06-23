Кудрин ответил на слова Путина фотографией с Глазьевым

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опубликовал в твиттере фотографию с советником президента России Сергеем Глазьевым.
"Придрейфовал", — прокомментировал Кудрин снимок.
Придрейфовал pic.twitter.com/QHtN5Obugz— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 23 июня 2019 г.
Так он отреагировал на слова Владимира Путина, который назвал его одним из последних экономистов 90-х, оставшихся во власти.
"Разве это только вот Алексей Леонидович Кудрин, и то не в полном объеме, но тем не менее. Да и тот "перековался" — он уже, по-моему, дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить", — сказал президент в ходе прямой линии.
Сергей Глазьев известен своими докладами главе государства, где жестко критикует действия правительства и Банка России. В частности, он призывал Минфин и ЦБ отказаться от вложения средств национальных резервов в доллары и евро, предлагая поддержать за их счет собственное производство. Среди известных идей Глазьева также — ограничить вывоз капитала из страны, поддержать собственных производителей через ослабление рубля, а также запретить закупки импортных товаров за счет государства.
В свою очередь, Кудрин неоднократно высказывался о том, что нужно повысить расчетную цену на нефть, доходы от продажи которой можно направлять на госрасходы.