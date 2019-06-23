Брод оценил решение МВД Грузии по нападению на журналистов из России

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод позитивно оценивает решение МВД Грузии возбудить дело по факту нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24", что является показателем готовности Грузии к нормализации ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24", нападавшие пытались избить корреспондента и оператора. В МИД РФ заявили, что Москва ждет реакции на это нападение от профильных международных организаций и НПО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также требует от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов и граждан РФ. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что возбудили уголовное дело по статьям о "о препятствии журналисткой деятельности" и "насилие".

"Я позитивно оцениваю (возбуждение МВД Грузии дела по факту нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" - ред.). Это хороший показатель того, что МВД и власти Грузии не хотят обострения ситуации, будут реагировать на подобные неприятные инциденты. Это хороший показатель того, что Грузия готова к нормализации ситуации в своей стране", - заявил РИА Новости Брод.

Помимо этого член СПЧ считает важной реакцию МВД в Грузии, так как министерство не отстранилось от реакции на эту "вопиющую проблему". "Будем надеяться, что власти Грузии смогут обеспечить общественную безопасность, смогут обеспечить общественный порядок в Грузии, безопасность для русских, проживающих на территории страны, российских туристов, которые пока еще находятся на территории страны", -поделился он.

"Чем больше будет уделяться внимания этой теме, чем быстрее будет урегулирован политический кризис, чем быстрее прекратятся волнения в Грузии, тем быстрее российские туристы вернутся в этот регион и возобновятся авиарейсы", - уточнил Брод.

Как добавил член СПЧ, не хотелось бы, чтобы Грузия копировала "печальный опыт Украины", разрывала отношения с Россией, чтобы не допустила взлета русофобии, преследования пророссийски настроенных политиков, общественных деятелей, журналистов.