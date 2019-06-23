Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T16:54Z
https://ria.ru/20190623/1555833190.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155578/14/1555781471_0:66:2942:1721_1036x0_80_0_0_67feb3db4add25c391199da2d2dec15a.jpg
РИА Новости

Брод оценил решение МВД Грузии по нападению на журналистов из России

Вчера, 16:54
5078
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeАкция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод позитивно оценивает решение МВД Грузии возбудить дело по факту нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24", что является показателем готовности Грузии к нормализации ситуации в стране.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24", нападавшие пытались избить корреспондента и оператора. В МИД РФ заявили, что Москва ждет реакции на это нападение от профильных международных организаций и НПО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также требует от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов и граждан РФ. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что возбудили уголовное дело по статьям о "о препятствии журналисткой деятельности" и "насилие".
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019
Вчера, 00:30
Туристы и журналисты из России не подвергались опасности, заявил МИД Грузии
"Я позитивно оцениваю (возбуждение МВД Грузии дела по факту нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" - ред.). Это хороший показатель того, что МВД и власти Грузии не хотят обострения ситуации, будут реагировать на подобные неприятные инциденты. Это хороший показатель того, что Грузия готова к нормализации ситуации в своей стране", - заявил РИА Новости Брод.
Помимо этого член СПЧ считает важной реакцию МВД в Грузии, так как министерство не отстранилось от реакции на эту "вопиющую проблему". "Будем надеяться, что власти Грузии смогут обеспечить общественную безопасность, смогут обеспечить общественный порядок в Грузии, безопасность для русских, проживающих на территории страны, российских туристов, которые пока еще находятся на территории страны", -поделился он.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
22 июня, 22:06
Клинцевич прокомментировал нападение на российских журналистов в Грузии
"Чем больше будет уделяться внимания этой теме, чем быстрее будет урегулирован политический кризис, чем быстрее прекратятся волнения в Грузии, тем быстрее российские туристы вернутся в этот регион и возобновятся авиарейсы", - уточнил Брод.
Как добавил член СПЧ, не хотелось бы, чтобы Грузия копировала "печальный опыт Украины", разрывала отношения с Россией, чтобы не допустила взлета русофобии, преследования пророссийски настроенных политиков, общественных деятелей, журналистов.
"Надеюсь, Грузии хватит мудрости не допустить повторения пройденного и оперативно нормализовать ситуацию в своей стране. Россия готова к продолжению контактов с Грузией, российские туристы любят Грузию и, я думаю, продолжат посещать эту страну", - заключил он.
Беспорядки в Грузии
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© Ruptly Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

На место приехала полиция.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акция протеста у здания парламента Грузии.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1834066
Обсудить 1
Протесты в ГрузииМВД ГрузииАлександр БродРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
РИА
Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Украина пригрозила России "новой волной давления"
Авиасообщение между Россией и Грузией
Грузия начала искать замену российским туристам
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
Лента
новостей
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова президента Грузии о российских туристах
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин оценил шансы России вернуться в Совет Европы
Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро на открытии ресторана Nobu Crocus City в Москве
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Почему Путин закрыл авиасообщение с Грузией
Президент США Дональд Трамп
Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша. 23 июня 2019
В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
Кудрин ответил на слова Путина фотографией с Глазьевым
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич допустил новые меры из-за ситуации в Грузии
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
В Чечне пояснили слова Кадырова о "200 километрах от Грозного до Тбилиси"
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Участники акции в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
Лента новостейМолния