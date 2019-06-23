Трамп ушел от ответа на вопрос о расследовании ФБР убийства Хашукджи

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности расследования ФБР убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

"Думаю, что так тщательно расследовали. Все. Я видел столько публикаций", - сказал он в интервью телеканалу NBC , дважды уйдя от ответа на прямой вопрос и сменив тему.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни. Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.