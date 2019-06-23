Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T16:53Z
https://ria.ru/20190623/1555833162.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153110/45/1531104523_0:33:4915:2797_1036x0_80_0_0_53358649684fddf3134faad27c0fcea6.jpg
РИА Новости

Трамп ушел от ответа на вопрос о расследовании ФБР убийства Хашукджи

Вчера, 16:53
507
© AP Photo / Virginia MayoСаудовский журналист Джамаль Хашукджи
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
© AP Photo / Virginia Mayo
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности расследования ФБР убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
"Думаю, что так тщательно расследовали. Все. Я видел столько публикаций", - сказал он в интервью телеканалу NBC, дважды уйдя от ответа на прямой вопрос и сменив тему.
Стефан Дюжаррик
19 июня, 19:44
ООН может начать расследование убийства Хашукджи при наличии резолюции СБ
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни. Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
Ранее был обнародован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Спецдокладчик ООН призвала ввести международные санкции в отношении всех возможных виновных в гибели Хашукджи, а также ввести мораторий на поставку средств слежения в Саудовскую Аравию.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
19 июня, 18:49
В МИД Саудовской Аравии заявили о продолжении расследования дела Хашукджи
210025
Обсудить 0
Джамаль ХашукджиДональд ТрампСаудовская АравияВ мире
Рекомендуем
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Брод оценил решение МВД Грузии по нападению на журналистов из России
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном
Роухани призвал международное сообщество принять меры из-за агрессии США
Президент США Дональд Трамп
США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий, заявил Трамп
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп не исключил, что обсудит "вмешательство" в выборы с Путиным
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Зариф привел доказательства попытки Болтона втянуть Трампа в войну
Президент США Дональд Трамп
Трамп: сбив беспилотник, Иран послал США сигнал о желании начать переговоры
Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин оценил шансы России вернуться в Совет Европы
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
Кудрин ответил на слова Путина фотографией с Глазьевым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Украина пригрозила России "новой волной давления"
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
В Тбилиси арестовали мужчину, готовившего "коктейли Молотова" для протестов
Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро на открытии ресторана Nobu Crocus City в Москве
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Иранский МИД прокомментировал заявление Трампа о новых санкциях
Президент США Дональд Трамп в евангелистской церкви в Вене, штат Вирджиния. 2 июня 2019
Трамп признался, что не готов к поражению на выборах 2020 году
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
Лента новостейМолния