В Тбилиси арестовали мужчину, готовившего "коктейли Молотова" для протестов

ТБИЛИСИ, 23 июн – РИА Новости. Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста для 70-летнего мужчины за изготовление "коктейлей Молотова" с целью использования их в ходе протестов в центре Тбилиси, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Избран арест. Следующее судебное заседание состоится 13 августа", - заявили в пресс-службе суда.

Правоохранители задержали на фоне проходящих 20-21 июня акций 70-летнего мужчину за изготовление 12 бутылок "коктейлей Молотова", которые он собирался использовать в ходе протестов в Тбилиси.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.