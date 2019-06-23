В Тбилиси арестовали мужчину, готовившего "коктейли Молотова" для протестов

ТБИЛИСИ, 23 июн – РИА Новости. Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста для 70-летнего мужчины за изготовление "коктейлей Молотова" с целью использования их в ходе протестов в центре Тбилиси, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Избран арест. Следующее судебное заседание состоится 13 августа", - заявили в пресс-службе суда.
Правоохранители задержали на фоне проходящих 20-21 июня акций 70-летнего мужчину за изготовление 12 бутылок "коктейлей Молотова", которые он собирался использовать в ходе протестов в Тбилиси.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
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