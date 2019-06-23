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РИА Новости

Юристы выяснят, расторгнут ли договор кандидата в МГД Садовова с "Эхом"

Вчера, 16:36
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы"
Логотип радиостанции Эхо Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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Логотип радиостанции "Эхо Москвы". Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Зампред Партии роста по внешним связям и работе над законодательством Виктор Звагельский заявил, что сейчас юристы выясняют вопрос бессрочного трудового договора их кандидата в депутаты Мосгордумы Станислава Садовова с радиостанцией "Эхо Москвы", если договор окажется действительно расторгнутым, партия принесет свои извинения главному редактору "Эха" Алексею Венедиктову.
Как ранее заявил Венедиктов, Партия роста утверждает, что в первом округе Москвы от нее на выборы будет выдвигаться "специальный корреспондент радиостанции "Эхо Москвы" Станислав Садовов". Венедиктов утверждает, что никто из сотрудников "Эха" не выдвигается кандидатом на выборах, и у радиостанции нет такого корреспондента. Он попросил Партию роста удалить упоминание "Эха Москвы" применительно к кандидату до подачи радиостанции в суд. В субботу вечером он сообщил, что "Эхо Москвы" собирается в понедельник подать в суд на Партию роста.
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"На сегодняшний день юристы разбираются. Он (Садовов - ред.) считает, что у него договор не расторгнут и он бессрочный, юрист считает, что он расторгнут и подлежит возобновлению", - сообщил РИА Новости Звагельский.
По его словам, если выяснится, что договор действительно расторгнут, Партия роста извинится перед Венедиктовым.
"Если у него договор действующий, значит он сотрудник, тогда господин Венедиктов не прав. Если господин Венедиктов прав, то мы принесем свои извинения и уберем оттуда, что он корреспондент или журналист "Эха Москвы", - сказал Звагельский.
"Никто ничего там не выдумывал. Он действительно работал корреспондентом "Эхо Москвы", он считает, что он до сих пор работает в "Эхо Москвы". В "Эхо Москвы" по трудовым договорам работают приблизительно три четверти сотрудников, они являются сотрудниками "Эхо Москвы" согласно трудовому кодексу", - добавил он.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся 8 сентября. Закон об организации экспериментального электронного голосования Мосгордума приняла в мае.
Кандидаты, которых выдвигает парламентская партия, освобождены от сбора подписей избирателей. Тем кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего округа, или 3% от их общего числа.
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