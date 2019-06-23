Трамп: сбив беспилотник, Иран послал США сигнал о желании начать переговоры

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Сбив американский беспилотник, Тегеран послал США сигнал о желании приступить к переговорам, считает президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что они хотят переговариваться. Я думаю, что они хотят договориться. И моя сделка – ядерная. У них не должно быть ядерного оружия", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в воскресенье в интервью телеканалу NBC

Накануне Трамп пообещал, что будет лучшим другом Ирана, если тот откажется от идеи разработки ядерного оружия. По его словам, США cмогут договориться с Ираном по ядерной проблеме очень быстро, если Тегеран этого захочет.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".